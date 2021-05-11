العراق: متهمون باستهداف أرتال التحالف يدعون انتماءهم لفصيل مسلح

2021/05/11 | 00:34 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيقاف 3 أشخاص بشبهة استهداف أرتال التحالف (أحمد الربيع/فرانس برس)

أكد محافظ الديوانية، جنوبي العراق، زهير الشعلان، مساء الاثنين، القبض على 3 أشخاص متهمين باستهداف أرتال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشار الشعلان إلى نقل الأشخاص الذين تم القبض عليهم إلى العاصمة بغداد للتحقيق معهم، مبينا، في تصريح صحافي، أنهم ادعوا الانتماء لفصيل مسلح.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن القبض على المشتبه فيهم تم بعد متابعة أمنية للعناصر التي تقوم باستهداف الأرتال، موضحاً أن المتابعة أسفرت عن القبض على 3 أشخاص، وإحالتهم إلى القضاء في بغداد.

وبين أنهم "ادعوا الانتماء لأحد الفصائل المسلحة، وبحسب ما فهمت فقد تبين أن ادعاءهم غير صحيح".

وأشار الشعلان إلى أن السلطات المحلية في الديوانية قامت بواجبها، مؤكدا انخفاض عمليات استهداف أرتال التحالف الدولي.

وأعلن محافظ الديوانية، في مارس/ آذار الماضي، اعتقال عدد من الاشخاص الذين يشتبه بتورطهم في استهداف أرتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي.

وعلى الرغم من الدعم الذي يقدمه التحالف الدولي للقوات العراقية، من خلال التدريب والدعم العسكري والمساندة عبر الضربات الجوية لأوكار تنظيم "داعش"، إلا أن جماعات مسلحة غير معروفة تستهدف أرتال التحالف بشكل متكرر في مناطق متفرقة من البلاد.

وأكد التحالف الدولي، الاثنين، تسليم قوات الأمن العراقية أسلحة وذخيرة بقيمة تصل إلى 3 ملايين دولار، موضحاً، في بيان، أنه "تسلمت قوات الأمن العراقية أخيرا أسلحة وذخيرة بقيمة تصل إلى 3 ملايين دولار من خلال برنامج تمويل التدريب والتجهيز الأميركي لمكافحة "داعش"، والذي تشرف عليه عملية "العزم الصلب"".

وتابع البيان: "سيبقى التحالف ملتزماً بدعم شركائنا العراقيين، بينما يواصلون العمل على تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية للعراق".

وقال التحالف، الجمعة الماضي، إن "القوات الأمنية العراقية استلمت ذخيرة تقدر بـ1,779,736 دولار من قوات التحالف (قوة المهام المشتركة– عملية "العزم الصلب")"، مشيراً إلى أن هذه المعدات لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة "داعش"، وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة التنظيم الذي تم تنفيذه منذ عام 2014، ويتم تمويله من خلال الميزانية المخصصة لعملية "العزم الصلب".

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