2021/05/11 | 00:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت "سرايا القدس" الفلسطينية أنها

أطلقت رشقة من الصواريخ من طراز "بدر 3"

على مدينة عسقلان المحتلة...



أين استخدم

هذا الصاروخ لأول مرة، وما هي أبرز

مميزاته؟

أفاد موقع "ديبكا" العبري بأن صاروخ "بدر

3"

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