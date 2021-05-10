2021/05/11 | 00:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، التعليق على فشل زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى لبنان، قائلا في مؤتمره الصحفي اليومي: "لا أريد التعليق على إجراءات حكومة أخرى بما يتعلق بالوضع في لبنان"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن ترفض التعليق على زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى لبنان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن ترفض التعليق على زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).