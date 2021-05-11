بعد فتح القبور، تُسمع أصوات النساء... - أميرة يعقوبي

2021/05/11 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أميرة_يعقوبي "برّي روحي" (عودي إلى المنزل)، "برّي أعملي فركة صابون، راجلك اغتصبك؟ مالا علاش معرّس بيك؟" (عودي واهتمي بالغسيل، زوجك اغتصبك؟ لماذا تزوّجك إذن؟)، " هنّي على روحك عيش بنتي"، "إّلي صبرت دارها عمرت الصبر مفتاح الفرج )، ماعندناش بنات طلّق من رجالها"(في ثقافتنا لا نقبل بطلاق بناتنا)، " ماتلوجوش علاها أذيكا ماتكون كان في دار صاحبها "(لا تبحثوا عنها، ستجدونها في بيت حبيبها).



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