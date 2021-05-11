وزير العمل يوافق على شمول خريجي الإعلام بذي قار بالإعانة الاجتماعية

2021/05/11 | 01:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار – واعوافق وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، على شمول خريجي كليات الاعلام في محافظة ذي قار من المتزوجين حصرا براتب الاعانة الاجتماعية.وقال عضو الهيئة الإدارية لنقابة الصحفيين العراقيين فرع ذي قار حازم محمد حبيب، لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان "الوزير الركابي وافق على الطلب الذي تم تقديمه لشمول نحو ٩٠ خريجا من كليات الإعلام في محافظة ذي قار ومن المتزوجين حصرا وليس لهم مصدر دخل ثابت ضمن الشمول الجديد بالاعانة الاجتماعية في موازنة العام الحالي ٢٠٢١ ".وأضاف أن "الوزارة حولت الطلب إلى الباحث الاجتماعي لإجراء البحث لاستكمال عملية الشمول".

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