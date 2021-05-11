شرطة واسط توضح بشأن اغتيال ناشط مدني في المحافظة

2021/05/11 | 01:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت قيادة شرطة محافظة واسط، الثلاثاء، ماتناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشان اغتيال ناشط مدني في المدينة.

وقالت القيادة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (11 ايار 2021)، ان "قيادة شرطة واسط تنفي اغتيال ناشط مدني يدعى (براك حسن الرومي ) وان حقيقة الأمر ان هناك شاب قتل في ارياف ناحية شيخ سعد هذا اليوم يدعى (صلاح حسن الرومي ) نتيجة خلافات عشائرية وان اسم (براك) هو الاسم الثاني الغير رسمي له والذي يتداوله أهله ومعارفه وان الشخص المجني عليه هو فلاح و لاعلاقة له بعمل الناشطين المدنيين ."

ودعت "قيادة شرطة محافظة واسط جميع المدونيين ومواقع التواصل الاجتماعي الى ضرورة تؤخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تداول أي معلومة تصدر عن الجهات الغير المختصة في القيادة."

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