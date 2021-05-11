334 إصابة في القدس

2021/05/11 | 01:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

بأن أكثر من 334 مواطنا أصيب خلال

المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال

الإسرائيلي في المسجد الأقصى ومحيط

البلدة القديمة، منذ صباح اليوم

الاثنين.

وأضافت في بيان صحفي

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