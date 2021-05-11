20 شهيدًا في غزة بينهم 9 اطفال

2021/05/11 | 01:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة بغزة مساء الاثنين

ارتقاء 20 شهيدًا وإصابة 65 مواطنًا بجراح

متفاوتة الخطورة؛ جراء العداون

الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ولفتت الصحة، إلى أنّ من بين الشهداء 9

أطفال، إحداهم أنثى ل

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