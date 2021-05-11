2021/05/11 | 01:05 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الصحة بغزة مساء الاثنين
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ارتقاء 20 شهيدًا وإصابة 65 مواطنًا بجراح
متفاوتة الخطورة؛ جراء العداون
الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
ولفتت الصحة، إلى أنّ من بين الشهداء 9
أطفال، إحداهم أنثى ل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (20 شهيدًا في غزة بينهم 9 اطفال) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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