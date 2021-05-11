"مقذوف حوثي" يتسبب بأضرار في جازان السعودية

2021/05/11 | 01:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الدفاع المدني السعودي على تويتر، في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء، إن قذيفة حوثية سقطت على قرية حدودية في جازان جنوبي المملكة مما أدى إلى وقوع بعض الأضرار بمنزل وسيارات لكن دون وقوع إصابات.

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