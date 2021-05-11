السيد الصدر: ثلة محسوبة على اليهودية اخذت على عاتقها تفتيت الاديان وتفريقهم

2021/05/11 | 01:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ان ثلة محسوبة على "اليهودية" اخذت على عاتقها تفتيت الاديان وتفريقهم.وقال السيد الصدر في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان "ثلة محسوبة على اليهودية قد اخذت على عاتقها تفتيت الاديان وتفريقهم".ادناه نص التغريدة

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