قتيل على الأقل في استهداف رتل تركي في إدلب السورية

2021/05/11 | 01:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب هجوم استهدف رتلا عسكريا تركيا بسقوط قتيل وجرح عشرة آخرين، وفقا لما نقله مراسل الحرة.

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