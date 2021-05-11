مقتدى الصدر يغرد: أسفي على المطبّعين!

2021/05/11 | 01:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، على الأحداث التي تشهدها المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى في فلسطين، فيما قال إنه "يأسف على المطبّعين.

قناة "ناس" على تلكرام..



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