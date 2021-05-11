2021/05/11 | 01:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس إدارة قناة التغيير الشيخ أكرم زنكنه عددا من شيوخ ووجهاء عشيرة زنكنه في محافظة كركوك.

وأكد الشيخ أكرم زنكنه ضرورة وحدة الصف في ظل الظروف الراهنة والتي تعصف بالبلاد، مشيرا الى ان وحدة الكلمة بين أبناء عشيرة زنكنه ستكون صمام أمان.

وبحث الشيخ أكرم مع شيوخ ووجهاء عشيرة زنكنه الأوضاع السياسية والأمنية في العراق عامة، وفي كركوك خاصة، وان الخدمات في بعض المناطق شبه منعدمة في اغنى بقعة نفط في العالم، مشيرا الى انه لن يرشح للانتخابات المقبلة،هذا واقام الشيخ أكرم زنكنه مأدبة إفطار على شرف الحاضرين والملبين للدعوة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ أكرم زنكنه يعلن عدم نزوله للانتخابات ويدعو الى وحدة الصف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ أكرم زنكنه يعلن عدم نزوله للانتخابات ويدعو الى وحدة الصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).