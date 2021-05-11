2021/05/11 | 02:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الاثنين، على خطة تمويل "لتغطية حصته من برنامج تخفيف ديون السودان"، وفق ما أعلنت مديرة الصندوق، كريستالينا جورجييفا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("خطوة حاسمة".. صندوق النقد الدولي يعلن خطة لتخفيف ديون السودان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("خطوة حاسمة".. صندوق النقد الدولي يعلن خطة لتخفيف ديون السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).