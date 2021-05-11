صحافي عراقي يصارع الموت بعد رصاصات الكاتم وطهران: لم ولن نطلب قتل الناشطين

2021/05/11 | 02:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الديوانية – عبدالحسين غزال يصارع الصحافي العراقي المعروف أحمد حسين الموت إثر تعرضه لمحاولة اغتيال بمسدس كاتم للصوت بعد 24 ساعة على مقتل الناشط إيهاب الوزني المناهض للنفوذ الإيراني والجماعات المسلحة في العراق.من جهتها أكدت السفارة الإيرانية في العراق أنها لم ولن تطلب قتل النشطاء العراقيين، ودانت اغتيال الناشط المدني إيهاب الوزني […]

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