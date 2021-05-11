محمد علي الحامّي في ذكرى وفاته / عِبرٌ واعتبار - الطايع الهراغي

2021/05/11 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي " مـــن لا يعـــرف التّاريـــخ محكــوم عليــه بتكــراره " -- كــــــــارل ماركــــس--" إنـك تخاطبنـي فـي حـلّ الجامعــة ، وهــي ليسـت ملكـا مـن أملاكـي، لـي حــقّ التّصـرّف فيـه، بـل هـي حـقّ للعملـة مشاع، وهــم أصحاب النّظـر فيـه، ولـي صوت لا أرفعـه ضـدّ الجامعة مـا حييــت ".



-- محمد علي الحامّي ، ردّا على مديـر البوليس --.



محمد علــي ......





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