التكرار يعلم الجميع .. هل الصهاينة استثناء؟ - عبدالله عطية شناوة

2021/05/11 | 03:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة إسرائيل فشلت في دمج 150 الف فلسطيني صمدوا في الأرض التي اقتطعت من فلسطين لتؤسس عليها إسرائيل، تمسك غالبيتهم العظمى بفلسطينيتهم رغم حملهم للجنسية الإسرائيلية، وتكاثروا في أرض الآباء والأجداد وزاد عددهم عن المليون ونصف المليون.نتنياهو والصهاينة المتعصبون لم يستفيدوا من الدرس وهم يخططون لضم أراض فلسطينية من الضفة الغربية لسيادتهم دون ان يعرفوا ان ذلك سيزيد من معضلة إسرائيل التي لا خيار أمامها غي ......





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