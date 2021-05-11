واشنطن توسّع نطاق استخدام لقاح فايزر/يايونتيك ليشمل الأطفال بين 12 و15 عاماً

2021/05/11 | 03:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الإثنين باستخدام لقاح فايزر/بايونتيك المضادّ لكوفيد-19 لدى الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً في الولايات المتحدة.وقالت مفوّضة إدارة الغذاء والدواء بالإنابة جانيت وودكوك إنّ هذه “خطوة مهمة في مكافحة جائحة كوفيد-19”.وأضافت أنّ هذا الإجراء “يسمح للسكان الأصغر سنّاً بأن يكونوا محميين […]

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