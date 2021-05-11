2021/05/11 | 03:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: طارق الاعرجي

تباشر وزارة الكهرباء قريباً مشروع الربط الخليجي بعد الاتفاق على تمويله من صناديق الائتمان الخليجية، وأكدت شروع شركة جنرال إليكتريك بمسح مسارات خط الربط العراقي الأردني وفحص التربة وتأكيد خلوّها من المخلفات الحربية.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي لـ”الصباح”: إنَّ “الوزارة حريصة وجادة بموضوع تنوع مصادر الطاقة واعتماد مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، إذ وقعت اتفاقيات اطارية مع هيئة الربط الخليجي والمملكة الاردنية بهذا الخصوص».

وأضاف أنَّ “العراق أنجز ما نسبته 81 بالمئة من التزاماته اتجاه المشروع مع هيئة الربط الخليجي التي عاودت إجراء الاجتماعات التنسيقية لاستئناف العمل، إذ تم الاتفاق على أنْ تُغطى وتُموَّل قيمة المشروع والخطوط الناقلة سواء داخل الاراضي العراقية او الكويتية من صناديق الائتمان الخليجية على أنْ تسددها وزارة الكهرباء على شكل اقساط باعتبار انها ستكون اصولاً ثابتة للدولة العراقية».

وذكر العبادي أنَّ “الجانبين اتفقا على انشاء خط ربط محطة الزور داخل الاراضي الكويتية والفاو داخل الاراضي العراقية، وهذا لا يعني الربط مع دولة الكويت لان الربط مع هيئة الربط الخليجي، ولكن الخط بطول 300 كم منها 220 كم داخل الاراضي الكويتية و80 كم داخل الاراضي العراقية، ومن المتوقع أنْ ينطلق العمل بالمشروع خلال شهر من الان، والجانب الخليجي في طور مسح مسارات الخطوط ودراسة نقاط الربط المناسبة لاتمام المشروع».

وبين أنَّ “الاتفاق الاولي مع هيئة الربط الخليجي طرأت عليه بعض المستحدثات وجرى تعديل صيغة العقد مرة اخرى في ما يتعلق بالتعرفة والالتزامات والتمويل، والان توضحت الامور بالنسبة للجانب الخليجي وتفهَّم رغبة العراق الكبيرة بانجاز المشروع».

وتوقع العبادي أنْ “يشهد صيف العام 2022 انجاز المرحلة الاولى من المشروع التي تقضي بتوريد طاقة تقدر بـ 500 ميغاواط إلى محافظة البصرة».

واوضح أنَّ “مشروع الربط الكهربائي مع الاردن شهد توقيع اتفاقية اطارية معه تقضي بربط خطوط الطاقة من خلال انشاء خط ريشة قائم وانشاء محطة القائم التحويلية 400 كي في، إذ تمت احالة تنفيذه لشركة جنرال اليكتريك».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: الشهر المقبل.. بدء مشروع الربط الخليجي ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: الشهر المقبل.. بدء مشروع الربط الخليجي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).