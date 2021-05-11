2021/05/11 | 03:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اسراء السامرائي

تنشر وزارة التربية نتائج الامتحانات التمهيديّة للطلبة الخارجيين لمرحلة الثالث المتوسط، بعد عطلة عيد الفطر مباشرة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون لـ”الصباح”: إنَّ “نتائج مرحلة الثالث المتوسط التمهيدي للطلبة الخارجيين ستعلن بعد عطلة عيد الفطر المبارك من خلال روابط المواقع الالكترونية الخاصة بالوزارة وهي حاليا بمرحلة التدقيق».



يشار إلى أنَّ بعض المواقع الوهمية تبث نتائج خاطئة ووهمية تستغل بها الطلبة.



وارجع السعدون سبب تأخر النتائج الخاصة بهذه المرحلة إلى “كثرة اعداد المشاركين فيها لهذا العام”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنَّ “الوزارة اعلنت نتائج المرحلة الاعدادية عبر الروابط الالكترونية الخاصة بها”، عادا نسب النجاح “جيدة للطلبة الخارجيين للسادس الابتدائي والاعدادي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد العيد.. إعلان النتائج التمهيديَّة للثالث المتوسط ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد العيد.. إعلان النتائج التمهيديَّة للثالث المتوسط ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).