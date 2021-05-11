العراق ينسِّق مع اليونيسيف لتطبيق برنامج {كوبو»

2021/05/11 | 03:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

تنسِّق وزارة التربية مع منظمة اليونيسيف لتطبيق برنامج (كوبو) الهادف للنهوض بالواقع التعليمي ضمن مدارس بغداد والمحافظات.

وقال الوكيل الاداري بالوزارة فلاح القيسي لـ”الصباح”: إنَّ “الوزارة اقامت ورشة عمل مشتركة مع منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، تستهدف المشرفين الاداريين للتدريب على برنامج (KOBO) الذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة».

ونظام (كوبو) هو من أكثر البرامج مرونة في الاستخدام بحالات الطوارئ والأزمات كونه يعمل دون الحاجة للوصول إلى شبكة الانترنت.

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