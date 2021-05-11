"لم نقصد إثارة الفوضى".. بيان للقراصنة المتهمين بشن الهجوم على خط أنابيب نفط أميركية

2021/05/11 | 03:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت عصابة يعتقد أنها تقف وراء الهجوم الإلكتروني الذي تعرض له أحد أكبر خطوط نقل الغاز في الولايات المتحدة بيانا حددت فيه موقفها من الهجوم فيما بدأت تداعيات الأزمة من الناحية الاقتصادية تلوح في الأفق

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