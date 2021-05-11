دراسة: دخول المستشفى إشارة إلى كوفيد طويل الأمد

2021/05/11 | 04:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة حديثة أن الأفراد الذين يدخلون المستشفى بسبب أعراض فيروس كورونا المستجد، قد يعانون من آثار للمرض ومضاعفات ما يسمى بـ"كوفيد طويل الأمد".

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