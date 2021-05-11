2021/05/11 | 05:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى المملكة العربية السعودية، الاثنين، لإجراء محادثات، في ثاني زيارة له منذ إعادة العلاقات بين البلدين في يناير بعد خلاف مرير استمر ثلاث سنوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثاني زيارة منذ إعادة العلاقات بين البلدين.. أمير قطر يصل السعودية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثاني زيارة منذ إعادة العلاقات بين البلدين.. أمير قطر يصل السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).