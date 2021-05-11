2021/05/11 | 05:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن أرسل المصري هداف نادي ليفربول الحالي محمد صلاح، رسالة واضحة بأنه مستعد للانتقال من نادي ليفربول، أرسل الأرجنتيني، لويس سواريز رسالة مفادها بأنه مستعد للانتقال إلى ناديه السابق.

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