مئات الجرحى في الاشتباكات بين إسرائيليين وفلسطينيين.. وإطلاق الصواريخ من غزة

2021/05/11 | 06:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة على إسرائيل حتى منتصف الليل بلغ أكثر من 150 صاروخا، وقد اعترضت منظومة "القبة الحديدية" المضادّة للصواريخ "عشرات" منها، ويأتي هذا فيما لقي عربي إسرائيلي مصرعه في مدينة اللد، وسط البلاد، خلال أعمال شغب

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