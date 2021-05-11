أبطأ نمو سكاني منذ سياسة

2021/05/11 | 06:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر الإحصاء الذي أجرته الصين في عام 2020، تراجع النمو السكاني في العقد الماضي إلى أدنى مستوى منذ إدخال سياسة الطفل الواحد التي تبنتها الدول الشيوعية في أواخر السبعينيات.

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