راهنية الشعر وديمومته - محمد الداهي

2021/05/11 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الداهي فيما يلي الكلمة التي افتتحت بها ندوة " حصيلة الشعر المغربي" التي نظمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط بتعاون مع مركز دراسات الدكتوراه، ووحدة التكوين: آداب وفنون متوسطية، وذلك يوم الأربعاء 31 مارس 2021 في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشعر.يسعدني- في هذه المناسبة التي نحتفل فيها باليوم العالمي للشعر- أن أستحضر أهمية الشعر في الوجود، فعلاوة على قيمته الفنية والرمزية بصفتها رافدا من روا ......





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