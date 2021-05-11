تضامن نقابى أقليمى :دار الخدمات النقابية والعمالية تطالب بالإفراج الفوري عن المناضل النقابي الفلسطيني الدكتور أشرف الأعور. - تيار الكفاح العمالى - مصر

2021/05/11 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر أدانت واستنكرت بشدة دار الخدمات النقابية والعمالية بالقاهرة بشكل صريح, , ما يحدث في حي الشيخ جراح بالقدس المحتل وما نتج عنه من التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين ورفض الدار كل مظاهر تهويد القدس وأدان بشدة اعتقال المناضل النقابي الفلسطيني الدكتور أشرف الأعور أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يوم السبت الموافق 8 مايو، ثم تمديد اعتقاله إلى يوم الثلاثاء الموافق 11/5/2021.و وفقاً لشه ......





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