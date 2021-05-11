2021/05/11 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فواد_الكنجي حين ننظر بإمعان إلى الإجراءات المتخذة في كل دول العالم؛ منها الصناعية تحديدا والمعروف عنها بتطورها التكنولوجي والصناعي والعلم والمعرفة ومن حيث نهضتها وتطورها على كل مستويات الحياة الاجتماعية..



والسياسية..



والاقتصادية؛ قياسا لدول النامية أو دول العالم الثالث ونحلل عن أسباب تسابق هذه الدول في اتخاذ إجراءات قاسية وغير مسبوقة والإعلان المحموم في الإغلاق العام..



والعزل..



والتباعد الاجتماعي..



وتحديد حرك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا والأسئلة التي لابد منها - فواد الكنجي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا والأسئلة التي لابد منها - فواد الكنجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).