تقارير: توم كروز يتخلى عن جوائز غولدن غلوب.. وهذا السبب

2021/05/11 | 07:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخلى الممثل الأميركي البارز، توم كروز عن جوائز غولدن غلوب، التي حصل عليها سابقا وأعادها إلى رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، التي تشرف على الجائزة، حسبما قال مصدر مقرب من الممثل لشبكة سي أن أن، الاثنين.

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