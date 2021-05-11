قضايا قومية أم سرقة عقارات؟

2021/05/11 | 07:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الملكية هي بأيدي الأقوى، الميليشياوي صاحب السلاح غير الشرعي والخارج عن سلطة الدولة"

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