رمضان كغيره من الشهور في لبنان.. الصوم يلازم الانهيار الاقتصادي

2021/05/11 | 08:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمّق الانهيار الاقتصادي المتصاعد في لبنان والمستمر منذ صيف 2019 مستوى الفقر، حيث بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.

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