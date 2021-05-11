المفوضية تحدد شروط اختيار موظفي الاقتراع

2021/05/11 | 08:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حددت المفوضية العليا للانتخابات، الثلاثاء، آليات وشروط اختيار موظفي الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

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وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح نقلته الوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (11 أيار 2021)، إن "المفوضية وضعت آليتين لاختيار موظفي الاقتراع، الاولى خاصة بالمتقدمين من موظفي الدولة كافة والثانية خاصة بشريحة المتقدمين من طلبة الجامعات والمعاهد والخريجين".

وأضافت، أنه "يشترط بموظف الاقتراع بأن يحمل شهادة الاعدادية على الأقل ويمتلك بطاقة ناخب الكترونية، ومن سكنة المحافظة حصراً"، مبينة أنه "التقديم يكون على أساس الرقعة الجغرافية لمركز التسجيل ضمن الدائرة الانتخابية التابع له، وألا يزيد عن مواليد 2002 وأن يوقع تعهدا خطيا بعدم شموله باجراءات المسائلة والعدالة، وكذلك غير محكوم بجناية ".

وتابعت، "فضلا عن انه ليس من أفراد القوات الامنية والعسكرية او من ممثلي الاحزاب المتنافسة او احد مراقبي منظمات المجتمع المدني على انتخابات يوم الاقتراع، وكذلك لا يكون من أقرباء الدرجة الرابعة لأحد المرشحين، ومستقل، إضافة الى إلتزامه قواعد السلوك".

وأشارت إلى أن "التقديم للعمل كموظفي اقتراع سيكون من خلال رابط على الموقع الرسمي للمفوضية، ويتقدم موظفو الدولة مباشرة بالاعتماد على رقم الناخب، والذي سيكون هو نفسه رقم الاستمارة الخاصة بالمتقدم"، مؤكدة أنه "سيُعلن عن مواعيد التقديم للعمل كموظفي اقتراع في وسائل الاعلام واللجان الفرعية في مكاتب المحافظات".

ولفتت الغلاي إلى أن "موظفي الدولة سيقدمون من خلال الاستمارة الالكترونية التي تنشر على الموقع الرسمي للمفوضية".

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