المعاون الجهادي للصدر يعلن الجاهزية التامة

2021/05/11 | 08:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن الحاج ابو ياسر، المعاون الجهادي لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، الجاهزية التامة لمواجهة الظلم والعدوان.

وقال ابو ياسر، في بيان اليوم، (11 ايار 2021)، انه "بعد بيان قائد المقـاومة الوطنية العراقية سماحة السيد القائد مقتدى الصدر (دام عز وجوده) نعلن الجاهزية التامة والاستعداد لبذل الغالي والنفيس من اجل المقدسات ومن اهمها القدس الشريف والمسجد الاقصى".

وأضاف، "وكلنا رهن الاشارة وجنود للمقدسات مع الالتزام بالتوجيهات والاوامر العليا منه (دام عز وجوده) وكلنا شوق لمواجهة اعداء الله والانسانية الثلة المجـرمة الاسرائيلية ...وعهدي برجال الخط الصدري الثائر بوجه الظلم والعدوان هو:

قــوم اذا نــــودوا لدفــع ملمـة

والخيـل بيــن مدعس ومكردس

لبسوا القلوب على الدروع واقبلوا

يتهـافتــون على ذهاب الأنفــس

والله ناصر المظلومين".

وفي صباح اليوم الثلاثاء، علق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في تغريدة على تويتر" على الأحداث التي تشهدها المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى في فلسطين وفيما يلي نصها.

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