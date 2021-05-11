2021/05/11 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حزب_العمال_الإشتراكي_–_كولومبيا استغاثة كولومبيا: أوقفوا المجزرة، لا لعسكرة المدن حزب العمال الإشتراكي – كولومبيابعد أربعة أيام من احتجاجات الإضراب الوطني الحاشدة، أمرت حكومة دوكي بعسكرة المدن لاحتواء التحشيد الذي استمر رغم تعرضه لهجوم وحشي على يد الشرطة الوطنية، والذي أسفر حتى الآن عن مقتل 35 شخصا، واعتقال 400، وإصابة أكثر من عشرة شبان، واغتصاب امرأتان من قبل الشرطة الوطنية، التي استخدمت الأسلحة النارية من مسافة قري ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوقفوا المجزرة، لا لعسكرة المدن - حزب العمال الإشتراكي – كولومبيا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوقفوا المجزرة، لا لعسكرة المدن - حزب العمال الإشتراكي – كولومبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).