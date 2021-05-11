طقس العراق: أمطار مصحوبة بعواصف رعدية في هذه المناطق

2021/05/11 | 09:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير توقعات احوال الطقس، الثلاثاء، إلى احتمالية هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على مناطق متفرقة من البلاد.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في منشور له على فيسبوك تابعه NRT عربية، (11 أيار 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي اليوم، وذلك نتيجة تقدم منخفض جوي ضعيف الفعالية ونقص الرطوبة المدارية المناسبة؛ لذلك فرص الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية واردة في مناطق عديدة من وسط وغرب البلاد وأجزاء من شمال وجنوب البلاد، وتكون ذات طابع عشوائي بين منطقة وأخرى، بمعنى لن تشمل جميع المناطق كما تشير لها خرائط توقعات الأمطار".

وأضاف الاسدي، انه "ستكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أثناء تواجد السحب الرعدية بسبب الرياح الهابطة منها مثيرة للغبار".

وتابع، "اما درجات الحرارة فستكون مرتفعة وسط النهار خصوصاً مناطق وسط وجنوب البلاد لتسجل بداية 40 درجة مؤية، وبشكل أقل في باقي المناطق".

N.A

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