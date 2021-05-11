شرطة واسط توضح حقيقة اغتيال ناشط مدني بالمحافظة

2021/05/11 | 09:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أوضحت قيادة شرطة واسط، اليوم الثلاثاء، حقيقة اغتيال ناشط مدني في المحافظة.وذكرت القيادة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنها “توضح ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اغتيال […]

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