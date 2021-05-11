الكهرباء تحدد موعداً قريباً لبدء مشروع الربط الخليجي وتوضح مصادر تمويله

2021/05/11 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء (11 أيار 2021)، قرب بدء مشروع الربط الخليجي للكهرباء، فيما أكدت شروع شركة جنرال إليكتريك بمسح مسارات خط الربط العراقي الأردني وفحص التربة وتأكيد خلوّها من المخلفات الحربية.

وقال الناطق باسم الوزارة، أحمد العبادي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الوزارة حريصة وجادة بموضوع تنوع مصادر الطاقة واعتماد مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، إذ وقعت اتفاقيات اطارية مع هيئة الربط الخليجي والمملكة الاردنية بهذا الخصوص".

وأضاف العبادي، أنَّ "العراق أنجز ما نسبته 81 بالمئة من التزاماته اتجاه المشروع مع هيئة الربط الخليجي التي عاودت إجراء الاجتماعات التنسيقية لاستئناف العمل، إذ تم الاتفاق على أنْ تُغطى وتُموَّل قيمة المشروع والخطوط الناقلة سواء داخل الأراضي العراقية أو الكويتية من صناديق الائتمان الخليجية، على أنْ تسددها وزارة الكهرباء على شكل اقساط باعتبار انها ستكون اصولاً ثابتة للدولة العراقية".

وذكر العبادي أنَّ "الجانبين اتفقا على إنشاء خط ربط محطة الزور داخل الأراضي الكويتية والفاو داخل الأراضي العراقية، وهذا لا يعني الربط مع دولة الكويت، لأن الربط مع هيئة الربط الخليجي، ولكن الخط بطول 300 كم منها 220 كم داخل الاراضي الكويتية، و80 كم داخل الاراضي العراقية".

وتابع قائلاً: "من المتوقع أنْ ينطلق العمل بالمشروع خلال شهر من الآن، والجانب الخليجي في طور مسح مسارات الخطوط ودراسة نقاط الربط المناسبة لإتمام المشروع".

وبيّن، أنَّ "الاتفاق الاولي مع هيئة الربط الخليجي طرأت عليه بعض المستحدثات وجرى تعديل صيغة العقد مرة اخرى في ما يتعلق بالتعرفة والالتزامات والتمويل، والآن توضحت الامور بالنسبة للجانب الخليجي وتفهَّم رغبة العراق الكبيرة بإنجاز المشروع".

وتوقع العبادي أنْ "يشهد صيف العام 2022 إنجاز المرحلة الأولى من المشروع التي تقضي بتوريد طاقة تقدر بـ 500 ميغاواط إلى محافظة البصرة".

وأوضح، أنَّ "مشروع الربط الكهربائي مع الأردن شهد توقيع اتفاقية اطارية معه تقضي بربط خطوط الطاقة من خلال انشاء خط ريشة قائم وانشاء محطة القائم التحويلية 400 كي في، إذ تمت احالة تنفيذه لشركة جنرال اليكتريك".

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