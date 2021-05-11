رصاص وقنابل يدوية.. مسلحون متهمون يشتبكون مع الشرطة شرقي بغداد

2021/05/11 | 09:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، القبض على أربعة متهمين بالقتل العمد بعد الاشتباك معهم شرق العاصمة بغداد.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 آيار 2021)، إن "قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالتنسيق مع شعبة استخبارات اللواء ومفارز من مكافحة إجرام بغداد الجديدة وفوج الطواريء وشرطة النجدة، تمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين مطلوبين وفق المادة 406 (قتل عمد )".

وأوضح البيان أن "هذه العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة بتواجد المتهمين في دارهم الواقعة في منطقة ( الامين الثانية ) ببغداد، ومحاولة المتهمين الفرار وعرقلة تنفيذ مذكرة القبض الذي حصل في ساعات الفجر الاولى من خلال الاشتباك و مواجهة القوة المنفذة بإطلاق نار ورمي كثيف واستخدام الرمانات اليدوية من سطح الدار، اسفرت بعد انتهائها عن اقتحام الدار والقبض على الجناة وضبط بحوزتهم ثلاث بنادق كلاشنكوف وبندقية RBK".

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