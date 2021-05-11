الحشد يصد تعرضاً لداعش في صلاح الدين

2021/05/11 | 09:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين/المركز الخبري الوطني صدت قوات الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تعرضا لداعش الإرهابي بقضاء الدور في صلاح الدين.وقال إعلام الحشد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “اللواء التاسع في الحشد صد تعرضا لداعش […]

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