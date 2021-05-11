2021/05/11 | 09:37 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى تتسلم 35 مليار دينار ضمن تخصيصات الاعمار

أعلنت حكومة نينوى المحلية، الثلاثاء، عن تسلم 35 مليار دينار ضمن تخصيصات اعمار المحافظة، مؤكدا أنه تم تخصيص جزء من المبلغ لاعمار اسواق الموصل القديمة.

وقال المدير التنفيذي للجنة اعمار الموصل عبد القادر الدخيل في بيان، إن “حكومة نينوى المحلية تسلمت 35 مليار دينار كدفعة اولى من تخصيصات اعمارها”، مبينا أن “المبلغ سيصرف على المشاريع الاولية المهيأة للاعمار في المحافظة بعد استكمال خطة البناء فيها من قبل اللجنة التي شكلها مؤخرا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

واضاف الدخيل، أنه “تم تخصيص جزء من المبلغ لاعمار اسواق الموصل القديمة كسوق الصاغة وعمارة الشواف وبعض الدوائر الحكومية في المدينة القديمة وايمن الموصل”.

وأشار الى أن “لجنة الاعمار لم تحدد اي مدة زمنية لانجاز مئات من المشاريع الحيوية والخدمية التي ما زال اغلبها قيد الإنجاز”.

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