2021/05/11 | 09:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني استشهد 24 فلسطينيا على الأقل، من بينهم 9 أطفال، وأصيب أكثر من 100 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف 130 موقعاً في قطاع غزة منذ ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء.وفي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 130 غارة إسرائيلية على غزة تخلف عشرات الضحايا بينهم أطفال المركز الخبري الوطني.

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