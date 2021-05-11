الاسد يصدر امرا بتسريح الضباط الاحتياط والمجندين

2021/05/11 | 09:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واع

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ، والاستدعاء للضباط الاحتياطيين، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من 1-6-2021 وفقاً لما يلي:

– الضباط (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31-5-2021 ضمناً.

– الأطباء البشريون الاختصاصيون في إدارة الخدمات الطبية ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31-5-2021 ضمناً، ويتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.

– صف الضباط والأفراد (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية ليس أقل من سبع سنوات ونصف السنة حتى تاريخ 31-5-2021 ضمناً.

وخلال اتصال هاتفي مع قناة السورية أكد رئيس فرع الاحتياط والتعبئة في إدارة القوى البشرية في الجيش العربي السوري العميد الركن حسين كورو أن تنفيذ الأمر الإداري بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء سيتم في بداية شهر حزيران القادم، لافتاً إلى أن الأمر الإداري شمل ضباطاً احتياطيين والملتحقين بالخدمة الاحتياطية من المحتفظ بهم أيضاً والأطباء البشريين وصف ضباط والأفراد الاحتياطيين.

وقال العميد كورو إن الأوامر الإدارية تصدر وفقاً لأعداد الملتحقين وكلما زادت أعداد الملتحقين بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية فإنه يتم تسريح دفعة جديدة من الذين في الخدمة.

وأشار العميد كورو إلى أن الأمر الإداري يأتي انعكاساً للإنجازات التي تحققت في المرحلة الماضية وتحرير معظم الأراضي من الإرهاب.

وحول ما يتعلق بالأطباء البشريين الاختصاصيين في إدارة الخدمات الطبية بين العميد كورو أن من بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى 31-5-2021 يسرحون وذلك حسب رأي إدارة الخدمات الطبية وهؤلاء الأطباء الاختصاصيون موزعون في المشافي الميدانية والمشافي الثابتة وباعتبارهم اختصاصيين فما زالت القوات المسلحة بحاجة لخدماتهم ومجرد أن يلتحق البديل لهؤلاء يتم تسريحهم مباشرة أما الأطباء الآخرون غير الاختصاصيين فسيسرحون بمجرد أن أتموا السنتين مثل بقية الضباط.

وأشار إلى التنسيق مع إدارة الخدمات الطبية لتأمين حاجة القوات المسلحة والمشافي من الاختصاصات الطبية وكلما التحق أطباء من الاختصاصات نفسها يمكن أن يسرح من الاختصاص نفسه لكيلا يصاب العمل بالخلل كونه مستمراً دون انقطاع.

المصدر: سانا

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