المالية تحيل مشروع قانون موازنة اقليم كوردستان الى الحكومة

2021/05/11 | 09:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان عن توقيع وزير المالية على مسودة مشروع قانون الموازنة 2021.

وقالت الوزارة في بيان لها يوم الثلاثاء، ان وزير المالية آوات شيخ جناب وقع اليوم على مشروع قانون الموازنة وتم ارساله الى مجلس وزراء اقليم كوردستان.

يذكر ان اقليم كوردستان لم يقر اي قانون للموازنة منذ عام 2013، اي قبل 8 أعوام.

PUKmedia / متابعة

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