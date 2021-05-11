هجوم لداعش في صلاح الدين.. ووقوع 'خسائر جسيمة'

2021/05/11 | 09:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، تصدي قوة من اللواء التاسع تعرضا لداعش بمحافظة صلاح الدين، مشيرا إلى ان عناصر التنظيم تكبدت "خسائر جسيمة".

وقالت مديرية اعلام الحشد في بيان اليوم، (11 ايار 2021)، ان "قوة من اللواء التاسع بالحشد الشعبي، صدت تعرضا لداعش في قرية البوخدو شرق قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان، ان "الحشد كبد الدواعش خسائر جسيمة، وأجبر عناصرها على الفرار".

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