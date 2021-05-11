إعلام إيراني: حزب الله على أهبة الاستعداد لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل

2021/05/11 | 09:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم

الثلاثاء، بأن "حزب الله" اللبناني جاهز

لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل إذا طلبت منه

فصائل المقاومة في غزة ذلك.

ونقلت قناة "فيلق القدس" على تطبيق

"تلغرام"، وهي محسوبة على "فيل

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