الكهرباء تحدد موعد بدء مشروع الربط الخليجي

2021/05/11 | 09:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباشرُ وزارة الكهرباء قريبا مشروع

الربط الخليجي بعد الاتفاق على تمويله

من صناديق الائتمان الخليجية، واكدت

شروع شركة جنرال اليكتريك بمسح مسارات

خط الربط العراقي الاردني وفحص التربة

وتأكيد خلوها من المخ

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