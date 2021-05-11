داء الكهرباء الوطنية العضال

2021/05/11 | 09:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

حين يأتي الربيع المعتدل "تبشرّنا" بعض

وسائل الاعلام بجهوزية الطاقة

الكهربائية لهذا العام وسيكون الصيف

المقبل "باردا " او تقلّ بعض الشيء

معاناة المواطنين من الازمة المستديمة

للطاقة ا

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