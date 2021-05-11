الكاظمي يوجه أمانة بغداد بإجراء حملات تنظيف واسعة لأحياء العاصمة

2021/05/11 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان:

وجه رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، بتحمل أمانة بغداد كامل مسؤوليتها وتنفيذ واجباتها، بحملات تنظيف واسعة لأحياء العاصمة بغداد، ورفع النفايات كافة، والحفاظ على المناطق الخضراء والحدائق العامة.

وجاء التوجيه، خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التاسعة عشرة، المُنعقدة في 9/5/2021.

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